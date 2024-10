Ilgiorno.it - Undicenne ucciso in bicicletta: "Grave colpa del camionista. Poteva accorgersi di lui"

(Di martedì 8 ottobre 2024) Il"aveva la possibilità, prima di svoltare, di avvedersi della presenza di Richard alla sua destra". È quanto emerge dalle motivazioni alla sentenza di maggio con cui il giudice Vincenzo Giordano ha condannato a tre anni e quattro mesi di reclusione P.S., 53enne dell’Alessandrino, che il 2 ottobre 2021, alla guida di un’autocisterna, ha investito el’Richard Camellini, in bici, all’incrocio tra via Papa Giovanni XXIII e corso Rosselli a Voghera. Nelle motivazioni si legge che i testimoni raccontano che al verde ilaveva alla sua destra i ciclisti fermi: "Per ben 47 secondi aveva la possibilità di rendersi conto della loro presenza e strutturare una manovra che evitasse qualsiasi tipo di pericolo".