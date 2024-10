Troupe del Tg3 aggredita in Libano: l’autista muore di infarto. L’inviata Goracci: “Nessuno ci veniva in aiuto” (Di martedì 8 ottobre 2024) Una Troupe del Tg3 è stata aggredita in Libano, vicino a Sidone. l’autista locale ha avuto un infarto ed è morto. Lo denuncia nell’edizione delle 12 riportando il racconto delL’inviata Lucia Goracci che afferma che prima un uomo armato e poi un gruppo di persone si sono avvicinate e hanno cominciato a minacciare i giornalisti. A quel punto l’autista ha avuto un malore ed è morto nonostante il massaggio cardiaco. Il fixer aveva segnalato a Hezbollah la presenza dei giornalisti. “Eravamo in un villaggio a nord di Sidone, sul luogo di un bombardamento di due notti fa”, racconta nel servizio Goracci. L’inviata sottolinea come la loro presenza fosse stata segnalata e la Troupe stesse riprendendo il viaggio “senza problemi, la gente ci parlava”. Poi “è spuntato un uomo, che ha aggredito l’operatore Marco Nicois, tentando di strappargli la telecamera”, ha continuato L’inviata. Ilfattoquotidiano.it - Troupe del Tg3 aggredita in Libano: l’autista muore di infarto. L’inviata Goracci: “Nessuno ci veniva in aiuto” Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Unadel Tg3 è statain, vicino a Sidone.locale ha avuto uned è morto. Lo denuncia nell’edizione delle 12 riportando il racconto delLuciache afferma che prima un uomo armato e poi un gruppo di persone si sono avvicinate e hanno cominciato a minacciare i giornalisti. A quel puntoha avuto un malore ed è morto nonostante il massaggio cardiaco. Il fixer aveva segnalato a Hezbollah la presenza dei giornalisti. “Eravamo in un villaggio a nord di Sidone, sul luogo di un bombardamento di due notti fa”, racconta nel serviziosottolinea come la loro presenza fosse stata segnalata e lastesse riprendendo il viaggio “senza problemi, la gente ci parlava”. Poi “è spuntato un uomo, che ha aggredito l’operatore Marco Nicois, tentando di strappargli la telecamera”, ha continuato

