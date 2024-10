Tecnici dell'Enel al lavoro sugli impianti, attenzione all'interruzione dell'energia elettrica in alcune vie (Di martedì 8 ottobre 2024) L’amministrazione comunale di Riccione, attraverso una nota, informa la cittadinanza che venerdì (11 ottobre), dalle 8,30 alle 12,30, è prevista l’interruzione della fornitura di energia elettrica in alcune vie della città. La sospensione del servizio si rende necessaria per consentire interventi Riminitoday.it - Tecnici dell'Enel al lavoro sugli impianti, attenzione all'interruzione dell'energia elettrica in alcune vie Leggi tutta la notizia su Riminitoday.it (Di martedì 8 ottobre 2024) L’amministrazione comunale di Riccione, attraverso una nota, informa la cittadinanza che venerdì (11 ottobre), dalle 8,30 alle 12,30, è prevista l’a fornitura diinviea città. La sospensione del servizio si rende necessaria per consentire interventi

Il prezzo dell’energia elettrica oggi 08 ottobre 2024 - L’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) stabilisce le tariffe per il mercato tutelato, che sono soggette a revisione trimestrale. Le fasce orarie sono suddivise in F0 (fascia di punta), F1 (fascia intermedia), F2 e F3 (fasce di bassa domanda). 08557 0. 10317 0. Fonte: I dati ... (Quifinanza.it)

Il prezzo dell’energia elettrica oggi 07 ottobre 2024 - Nel mercato libero, invece, i fornitori possono offrire prezzi diversi in base alle loro politiche commerciali e alle condizioni di mercato. Fonte: I dati ufficiali sono pubblicati ogni giorno dal Gestore Mercati Energetici al sito www. Attualmente, il costo dell’energia elettrica nel mercato ... (Quifinanza.it)

Energia - un giacimento di biocarburanti negli hotel e ristoranti della riviera - Questo biocarburante sarà utilizzato per alimentare una parte dei mezzi aziendali per la raccolta dei rifiuti urbani, ma c’è la possibilità di incrementare i numeri ed un domani rendere il biogas utilizzabile anche per alimentare i motori termici delle autovetture che utilizziamo tutti i giorni. ... (Ilrestodelcarlino.it)