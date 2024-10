Spalletti in contropiede: "Troppe gare? No" (Di martedì 8 ottobre 2024) Luciano Spalletti va controcorrente, preparando i due impegni di Nations League contro Belgio e Israele: "Per me non si gioca troppo, bisogna essere attrezzati. Bisogna far giocare anche chi lo fa meno, far crescere tutti. Però quando non si fa risultato si dice che è colpa delle scelte, delle riserve, non si favorisce questa crescita. Se si continua a fare questi ragionamenti vuol dire restare attaccati a degli alibi: si può giocare spesso e fare un calcio di alto livello, è chiaro che poi vanno valutati anche gli avversari", ha detto il ct ieri a Coverciano, dove il gruppo azzurro si è ritrovato per preparare la doppia sfida. Con un obiettivo preciso, dopo le prime due vittorie contro Francia e Israele in campo neutro: "Io ho un’urgenza: avere la risposta dagli italiani, che siano orgogliosi di noi. Sport.quotidiano.net - Spalletti in contropiede: "Troppe gare? No" Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di martedì 8 ottobre 2024) Lucianova controcorrente, preparando i due impegni di Nations League contro Belgio e Israele: "Per me non si gioca troppo, bisogna essere attrezzati. Bisogna far giocare anche chi lo fa meno, far crescere tutti. Però quando non si fa risultato si dice che è colpa delle scelte, delle riserve, non si favorisce questa crescita. Se si continua a fare questi ragionamenti vuol dire restare attaccati a degli alibi: si può giocare spesso e fare un calcio di alto livello, è chiaro che poi vanno valutati anche gli avversari", ha detto il ct ieri a Coverciano, dove il gruppo azzurro si è ritrovato per preparare la doppia sfida. Con un obiettivo preciso, dopo le prime due vittorie contro Francia e Israele in campo neutro: "Io ho un’urgenza: avere la risposta dagli italiani, che siano orgogliosi di noi.

Calcio - Spalletti : “Si gioca troppo? Niente alibi - bisogna attrezzarsi” - Bisogna far giocare anche chi c’è dietro, far crescere tutti. Però quando non si fa risultato si dice che è colpa delle scelte, delle riserve, non si favorisce questa crescita. . Se si continua a fare questi ragionamenti vuol dire restare attaccati a degli alibi: si può giocare spesso e fare un ... (Lapresse.it)

Spalletti : «Per me non si gioca molto - bisogna avere il coraggio di far giocare tutti» - Poi i discorsi vanno sempre lì: le riserve non fanno bene come i titolari, quindi alcuni sono di seconda fascia e subiscono questi commenti. Noi per far bene forse dovremmo avere qualche giocatore offensivo in più, a voler essere pignoli» L'articolo Spalletti: «Per me non si gioca molto, bisogna ... (Ilnapolista.it)

Spalletti torna sul flop agli Europei : “Ho trascorso una bruttissima estate. Fallimento? Bisogna fare un’analisi un po’ più corretta” - Siamo stati arrendevoli, non abbiamo onorato la nostra forza e la nostra storia: mi sento responsabile di ciò che è successo”, queste le sue parole in vista della doppia sfida in Nations League contro Francia e Israele. Mesi complicati e di riflessioni per tutto quello che è mancato. “Quando si ... (Ilfattoquotidiano.it)