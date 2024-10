Ilrestodelcarlino.it - Si schianta a terra un pino marittimo. Un muro evita che finisca sulla strada

(Di martedì 8 ottobre 2024) Paura in centro l’altro giorno per la caduta di un grosso, episodio che ha rischiato di provocare ingenti danni a cose e persone. Il fatto è accaduto venerdì sera nella zona di via Firenze, forse a causa della pioggia intensa dei ginri scorsi. Ma fortunatamente l’albero, che si trovava all’interno del cortile di un’abitazione in questo momento disabitata, cadendo si è appoggiato su un, e questo hato che finissecarreggiata, scongiurando il peggio. Tanta però è stata la paura dei residenti per questo imprevisto. L’intera area è stata messa in sicurezza dai vigili del fuoco, subito intervenuti sul posto. Una zona interessata si trova anche tra corso Vittorio Emanuele e la ferrovia.