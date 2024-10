Urbanpost.it - Si chiama “wangiri” ed è facilissimo cascarci: come difendersi dalla truffa dello squillo

(Di martedì 8 ottobre 2024) Al lungo elenco delle truffe, cybertuffe e frodi varie di cui ci leggiamo con una allarmante cadenza si aggiungono innumerevoli varianti della stessa, oppure sono frodi “di ritorno”: ad esempio, lanota” o “”, nata in Giappone, è tornata in auge dopo un po’ di tempo. Una evergreen, insomma. Vediamofunziona eproteggersi. L’obiettivo deitori è fare in modo che la vittima non faccia in tempo a rispondere e richiami lo stesso numero. Se succede la telefonata viene reindirizzata a un numero con sovrapprezzo dove a rispondere è un finto servizio clienti automatizzato. E il sovrapprezzo di cui pocanzi è notevole, in grado di addebitare anche 1 o 2 euro in pochi secondi. E non è ancora tutto,vedremo.