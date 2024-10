Pettegolezzicelebrita.com - “Se non avessi avuto tre aborti, li avrei tenuti, i miei figli”

(Di martedì 8 ottobre 2024) Giuliana De Sio sul suo ruolo in “Cose che so essere vere”: “Non sono la persona giusta” Giuliana De Sio, la celebre attrice italiana, ammette di non considerarsi la scelta tipica per un personaggio che incarna l’ideale di una madre affettuosa e incentrata sulla famiglia. Mentre recita accanto a Valerio Binasco nella commedia agrodolce di Andrew Bovell, Le cose che so essere vere, De Sio si apre sul suo distacco dal ruolo di una madre che vede la famiglia come un “paradiso in terra”. Un personaggio lontano dalla sua immagine De Sio, nota per i suoi ruoli complessi e spesso intensi, ha detto al Corriere della Sera di sentirsi distaccata dal suo ultimo personaggio. “Non sono la persona giusta per questo ruolo”, spiega, aggiungendo che la sua immagine pubblica è più “tormentata, accidentata e forse persino erotica”.