Se mi lasci non vale, su Rai 2 arriva la ‘copia’ di Temptation Island: il video promo con le coppie in gioco (Di martedì 8 ottobre 2024) Sembrerebbe proprio che la Rai abbia iniziato a strizzare l’occhiolino a due dei programmi più seguiti del palinsesto Mediaset, ovvero Uomini e Donne e Temptation Island. I motivi? Bene, la scorsa estate, nel corso della presentazione dei palinsesti Rai per la stagione 2024/2025 erano state lanciate due nuove trasmissioni televisive che a molti avevano ricordato sia Temptation Island che il Trono over di Uomini e Donne, rispettivamente il reality delle tentazioni ormai da diverse estati fiore all’occhiello di Canale 5, tanto da calare il bis quest’anno dopo una manciata di mesi, e il dating show di Maria De Filippi che non conosce rivali da praticamente oltre 20 anni. Il reality show che richiamerebbe un bel po’ quello condotto da Filippo Bisciglia si chiama Se mi lasci non vale e vedrà al timone l’attore, nonché attuale concorrente di Ballando con le Stelle, Luca Barbareschi. Isaechia.it - Se mi lasci non vale, su Rai 2 arriva la ‘copia’ di Temptation Island: il video promo con le coppie in gioco Leggi tutta la notizia su Isaechia.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Sembrerebbe proprio che la Rai abbia iniziato a strizzare l’occhiolino a due dei programmi più seguiti del palinsesto Mediaset, ovvero Uomini e Donne e. I motivi? Bene, la scorsa estate, nel corso della presentazione dei palinsesti Rai per la stagione 2024/2025 erano state lanciate due nuove trasmissioni televisive che a molti avevano ricordato siache il Trono over di Uomini e Donne, rispettivamente il reality delle tentazioni ormai da diverse estati fiore all’occhiello di Canale 5, tanto da calare il bis quest’anno dopo una manciata di mesi, e il dating show di Maria De Filippi che non conosce rivali da praticamente oltre 20 anni. Il reality show che richiamerebbe un bel po’ quello condotto da Filippo Bisciglia si chiama Se minone vedrà al timone l’attore, nonché attuale concorrente di Ballando con le Stelle, Luca Barbareschi.

Se Mi Lasci Non Vale - arriva il reality Rai come Temptation Island : il video - Temptation Island continua a collezionare ottimi ascolti e adesso anche la Rai proverà a giocare la carta del reality sulle coppie in crisi. twitter. I protagonisti soggiorneranno in una villa e per quattro settimane affronteranno prove, esperimenti sociali, candid camera, e percorsi che li ... (Biccy.it)

SE MI LASCI NON VALE : SU RAI2 LA COPIA DI TEMPTATION ISLAND AL LIMITE DEL PLAGIO - ), le coppie si confronteranno provando a riacquisire la miglior relazione. “Una copia al limite del plagio” fa notare il notare attento Vittorio sui social. Alla fine di questo percorso, puntata dopo puntata, le coppie prenderanno la decisione se continuare con modalità nuove, proseguire come ... (Bubinoblog)

SE MI LASCI NON VALE : SU RAI2 LA COPIA DI TEMPTATION ISLAND AL LIMITE DEL PLAGIO? - Persino le inquadrature e le atmosfere: tutto richiama il reality di Canale 5 anche nei dettagli. Si tratta di coppie in crisi provenienti da tutta Italia che non vivono più la propria relazione come un tempo e vogliono provare a capire come rimettere la «barra al centro». In ciascuna puntata ... (Bubinoblog)