Sassari, nuora infedele svuota il conto della suocera: condannata (Di martedì 8 ottobre 2024) La 25enne, accusata di appropriazione indebita, è stata messa ai servizi in prova in alternativa al carcere Repubblica.it - Sassari, nuora infedele svuota il conto della suocera: condannata Leggi tutta la notizia su Repubblica.it (Di martedì 8 ottobre 2024) La 25enne, accusata di appropriazione indebita, è stata messa ai servizi in prova in alternativa al carcere

Lavoro. A Nuoro cercano 1 cameriere di sala, 2 maschere addette alle sale cinematografiche, 1 impiegato amministrativo - Le domande per gli annunci sono digitali. Per partecipare è necessario connettersi al portale Sardegna Lavoro, sezione borsa lavoro e cliccare sul pulsante cerca. Per richiedere informazioni rivolgers ... (cronachenuoresi.it)

Sassari, prima commissione: «Serve capitolo dedicato alla municipalità della Nurra» - Un capitolo dedicato alla Municipalità della Nurra nel bilancio di previsione del Comune di Sassari. (unionesarda.it)

Attentato incendiario nel sassarese, distrutta un'ambulanza - I carabinieri della Compagnia di Sassari stanno indagando sull'incendio che durante la notte ha gravemente danneggiato a Tissi un'ambulanza dell'associazione "Sassari Emergenza". Ignoti hanno appiccat ... (rainews.it)