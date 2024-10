Tpi.it - Ryanair aumenta i prezzi per il bagaglio a mano e l’imbarco prioritario: le nuove tariffe

Leggi tutta la notizia su Tpi.it

(Di martedì 8 ottobre 2024)per ilcambia nuovamente iper il: la compagnia low cost, infatti, ha annunciato leche riguarderanno in particolar modo l’aggiunta di un secondo. La decisione, che ha già provocato diverse proteste per il divario ancora maggiore tra il prezzo iniziale e quello finale, viene motivata dalla compagnia aerea irlandese come necessaria per adeguare i costi alla tariffa perdei bagagli al gate. La tariffa base prevede ancora unpiccolo (40x20x25) che può essere portato a bordo senza costi aggiuntivi. Il secondoda massimo 10kg si pagherà tra gli 11.99 e i 29.99 se prenotato subito e tra i 23.99 e i 40 euro se aggiunto successivamente.