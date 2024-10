Roma un disoccupato 60enne sviene per la fame | Lotito e la moglie Cristina gli offrono un lavoro

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di martedì 8 ottobre 2024) Una triste e toccante vicenda, quella che ha come protagonista undi. Nei giorni scorsi si era sentito male nel centro della capitale a causa delladopo che da febbraio scorso l’azienda per cui lavorava lo aveva licenziato. Poi nessuna occasione lavorativa e le ovvie difficoltà , con anche un figlio di 12 anni da mantenere. “Non mangiavo da tre giorni, per risparmiare: ho anche cercato di farmi ricoverare in ospedale per avere un pasto, però le analisi andavano bene e mi hanno mandato via, ma sapevo che non ce l’avrei fatta”. La sua storia è finita sui giornali e qualcuno gli ha teso una mano. Si tratta di Claudioe dellaMezza, presidente della Fondazione SS Lazio 1900.