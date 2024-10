Quotidiano.net - Psicoterapeuta uccisa. La lite e il colpo col bastone. Confessa l’ex della figlia

(Di martedì 8 ottobre 2024) L’hae poi ha preso un treno. Biglietto in tasca, destinazione Prato, andata e ritorno. Irfan Muhaned Rana, 37 anni, pachistano, ai carabinieri racconta che quel viaggio lo ha fatto per cercare lavoro. Ma il racconto non regge, lui cade in contraddizione e alla fine ammette: "Sì, l’hoio". È accusato di omicidio volontario, ma non ha ancora svelato il movente. La pista che gli investigatori seguono è quella di unadegenerata, un’azione d’impeto che ha scatenato la furia del 37enne. La confessione di Irfan Muhaned Rana segna l’epilogo di una notte nella quale cade l’ultimo velo sul giallo di Foiano. Letizia Girolami, 72 anni,e una lunga esperienza professionale anche nel campo del benessere spirituale, è morta per unsecco sferrato con unche l’ha ferita alla testa e non le ha dato scampo.