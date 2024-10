Ilfoglio.it - Per un apostrofo, i tedeschi hanno perso la dignità

(Di martedì 8 ottobre 2024) Per un punto Martin perse la cappa e, per un, ila. Leggo infatti che il consiglio che regola l’ortografia tedesca ha dichiarato accettabile l’utilizzo del genitivo sassone con l’– all’inglese, per intenderci, tipo “Harry’s bar” – nonostante che lo spelling tradizionalmente corretto ne fosse privo (a rigore, dovrebbe chiamarsi “Harrys bar”). Non ho mai vissuto in Germania e il tedesco mi terrorizza, ma ho vissuto in Inghilterra abbastanza da sapere che lì invale una tendenza uguale e contraria: prendere una parola al plurale – per esempio “days”, “giorni” – e scriverla infilando una capocchia prima della lettera finale, così che sembri un incongruo genitivo (“day’s”).