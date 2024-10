Parte in Puglia la ‘Presti Academy’, il progetto di Andrea Presti: “Vogliamo creare uno spazio di studio” (Di martedì 8 ottobre 2024) È partito in Puglia (tra Otranto e Maglie, nel cuore del Salento) il primo appuntamento del progetto nazionale “Presti Academy” (nato dall’idea di Andrea Presti, 37enne atleta-icona del bodybuilding italiano), che vede la collaborazione fondamentale dello CSEN (principale ente di promozione sportiva in Italia riconosciuto dal CONI) nella figura del presidente nazionale prof. Francesco Proietti. Una partnership rafforzata, tra l’altro, dalla presenza del presidente CSEN Lecce, il prof Marcello Grimaldi e del vicepresidente prof Giuseppe Macagnino. La Presti Academy è uno spazio di formazione e condivisione per professionisti, nato per sviluppare una maggiore comprensione degli aspetti più complessi del settore. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di martedì 8 ottobre 2024) È partito in(tra Otranto e Maglie, nel cuore del Salento) il primo appuntamento delnazionale “Academy” (nato dall’idea di, 37enne atleta-icona del bodybuilding italiano), che vede la collaborazione fondamentale dello CSEN (principale ente di promozione sportiva in Italia riconosciuto dal CONI) nella figura del presidente nazionale prof. Francesco Proietti. Una partnership rafforzata, tra l’altro, dalla presenza del presidente CSEN Lecce, il prof Marcello Grimaldi e del vicepresidente prof Giuseppe Macagnino. LaAcademy è unodi formazione e condivisione per professionisti, nato per sviluppare una maggiore comprensione degli aspetti più complessi del settore.

Puglia 'regione pilota' per il Codice Identificativo Nazionale : "Il progetto coinvolge 58mila strutture ricettive" - "Oggi abbiamo organizzato un momento di confronto con gli operatori dell’ospitalità per dare ulteriori dettagli e delucidazioni sul CIN-Codice Identificativo Nazionale, che ha visto negli scorsi mesi la Puglia essere individuata come regione pilota dal Ministero del Turismo, avendo già avuto... (Baritoday.it)

Un'unica piattaforma digitale per i servizi di trasporto : al via in Puglia la sperimentazione del progetto Maas - Prende avvio da oggi la sperimentazione regionale del programma MaaS4Puglia (Mobility as a Service For Puglia): lo annuncia la Regione in una nota, presentando il progetto come "un'iniziativa innovativa che cambierà le abitudini di mobilità dei cittadini". MaaS4Puglia mira a integrare in... (Baritoday.it)

Scarti di uliveti e vigneti trasformati in energia green : è il progetto 'Venere' made in Puglia - In relazione alla chiusura del progetto denominato Venere, portato avanti dalla Op Puglia Olive, dall'Università Degli Studi Di Foggia, Agromnia, Impresa Verde Puglia, Oleificio cooperativo di Bitritto, Oleificio sociale di Cassano e Coldiretti Puglia, secondo l'organizzazione agricola con... (Foggiatoday.it)