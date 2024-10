Operazione antidroga a Roma, sette arresti nei clan Casamonica - Spada (Di martedì 8 ottobre 2024) AGI - È in corso un'Operazione della Polizia di Stato contro lo spaccio di stupefacenti. A quanto si apprende sono state eseguite 7 misure cautelari emesse dal Tribunale di Roma al termine di un'indagine coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia. Tra i destinatari delle misure alcuni esponenti del clan Casamonica - Spada. Agi.it - Operazione antidroga a Roma, sette arresti nei clan Casamonica - Spada Leggi tutta la notizia su Agi.it (Di martedì 8 ottobre 2024) AGI - È in corso un'della Polizia di Stato contro lo spaccio di stupefacenti. A quanto si apprende sono state eseguite 7 misure cautelari emesse dal Tribunale dial termine di un'indagine coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia. Tra i destinatari delle misure alcuni esponenti del

