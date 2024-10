Facta.news - No, il PD non ha proposto di insegnare l’arabo ai bambini italiani

(Di martedì 8 ottobre 2024) Il 20 settembre 2024 è stato pubblicato su TikTok un video in cui si vede la foto di un articolo di giornale intitolato “La proposta del Pd: ‘Insegniamoai’”. Secondo chi pubblica, questo sarebbe un segnale dell’«estinzione del popolo italiano e della sua cultura». La notizia, che circola già dal 2017, è presentata al di fuori del suo contesto e veicola disinformazione. A settembre 2017, durante una riunione del consiglio comunale di Rivalta, in provincia di Torino, l’allora consigliera del Partito Democratico Sofia Zemmale (nata a Casablanca, in Marocco, e cittadina italiana) avevadi far partire dei corsi di lingua araba per chiunque fosse interessato.Tra le altre cose, Zemmale aveva detto: «Idovrebbero imparare a parlareper fare un percorso inverso e contribuire all’integrazione».