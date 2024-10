“Netanyahu? Per Biden è un bugiardo”, le rivelazioni del giornalista del Watergate (Di martedì 8 ottobre 2024) (Adnkronos) – Per Joe Biden Benjamin Netanyahu è un "bugiardo" interessato solo alla sua sopravvivenza politica. E, sfogandosi nei mesi scorsi con suoi collaboratori, il presidente americano ha espresso la convinzione che gran parte dei collaboratori del primo ministro israeliano, 18 su 19 disse, sono "bugiardi". E' quanto rivela Bob Woodward, leggendario giornalista del Watergate, L'articolo “Netanyahu? Per Biden è un bugiardo”, le rivelazioni del giornalista del Watergate proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Leggi tutta la notizia su .com (Di martedì 8 ottobre 2024) (Adnkronos) – Per JoeBenjaminè un "" interessato solo alla sua sopravvivenza politica. E, sfogandosi nei mesi scorsi con suoi collaboratori, il presidente americano ha espresso la convinzione che gran parte dei collaboratori del primo ministro israeliano, 18 su 19 disse, sono "bugiardi". E' quanto rivela Bob Woodward, leggendariodel, L'articolo “? Perè un”, ledeldelproviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”.

Biden frustrato per la guerra a Gaza - definì Netanyahu “un figlio di p….” : la rivelazione in un libro - Secondo il giornalista Bob Woodward, mentre pubblicamente mostrava sostegno a Israele, Biden era sempre più frustrato e arrabbiato per gli attacchi di Netanyahu a Gaza. In una conversazione con un collaboratore, lo definì un "figlio di p...."Continua a leggere . (Fanpage.it)

Biden-Netanyahu : alleanza a colpi di insulti. Gli altarini di Woodward - Il presidente Usa Joe Biden ha definito il premier israeliano Benjamin Netanyahu “Son of b…” (figlio di p…) e “Bad f. King guy” (un cattivo fottuto re). A rivelarlo, nel suo ultimo libro, è lo storico giornalista del “Watergate”, Bob Woodward. Gli altarini di Woodward appeared first on L'Identità. ... (Lidentita.it)

“Netanyahu? Per Biden è un bugiardo” - le rivelazioni del giornalista del Watergate - E, sfogandosi nei mesi scorsi con suoi collaboratori, il presidente americano ha espresso la convinzione che gran parte dei collaboratori del primo ministro israeliano, 18 su 19 disse, sono "bugiardi". E' quanto rivela Bob Woodward, leggendario giornalista del Watergate, […]. (Adnkronos) – Per Joe ... (Periodicodaily.com)