Nazionale Spalletti prova il 3-5-2 verso il Belgio | in attacco Retegui-Raspadori

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di martedì 8 ottobre 2024) Prosegue il lavoro dellaa Coverciano in vista delle sfide di Nations League, giovedì a Roma contro ile lunedì a Udine contro Israele. Nella seduta pomeridiana, riscaldamento atletico ed esercitazioni tecnico-tattiche, con studio delle situazioni su palla inattive e partitelle a campo ridotto.to il 3-5-2, con Lucianoche ha variato continuamente gli uomini coinvolti, mantenendo però lo stesso modulo. In, grande lavoro sulle coppieda una parte e Maldini-Lucca dall’altra. In vista della partita contro il, per la quale sono stati venduti oltre 30mila biglietti, finora, la partenzaRoma è prevista per domani alle 17:30, mentre alle 19:15, all’Olimpico, si terrà la conferenza stampa del ct con un giocatore azzurro.il 3-5-2il: inSportFace.