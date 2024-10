Spazionapoli.it - Napoli, volto nuovo a Castel Volturno: le ultime

(Di martedì 8 ottobre 2024) Aci si continua ad allenare anche durante la sosta per le nazionali, presente unin casa. Aè tornata un po’ di serenità dopo la scorsa stagione. Di certo è ancora presto per trarre delle conclusioni, ma la squadra sembra aver ritrovato quella linfa che le aveva permesso di vincere lo Scudetto due anni fa. Sotto la guida di Conte, i partenopei sembrano aver ritrovato la giusta quadra e un’idea di gioco ben precisa. Anche sul piano del carattere, quando scendono in campo, i giocatori sono più motivati e decisi. Ma sarà fondamentale, durante questa sosta per le nazionali, non abbassare la guardia e tenere alta la concentrazione. Al momento , iloccupa il primo posto in classifica con 16 punti in sette giornate: a +2 dall’Inter seconda.