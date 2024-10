Tvzap.it - Meteo, intenso maltempo sull’Italia: rischio fenomeni estremi

(Di martedì 8 ottobre 2024). Non sembrano voler cessare le intense perturbazioni che stanno bersagliando la nostra Penisola, soprattutto al nord. Gli esperti di 3Bhanno fornito le previsioni dei prossimi giorni di questo autunno ormai inoltrato e l’analisi è poco confortante. Vediamo nel dettaglio il quadroche possiamo aspettarci.() Leggi anche: Terremoto in Italia, due scosse nella notte Leggi anche: Termosifoni, quando si potranno accendere: tutte le date zona per zona L’Italia bersagliata dalle piogge: situazione critica L’Italia è ancora stretta nella morsa dele, soprattutto al nord, si trova di fronte ad una situazione piuttosto critica per via delle insistenti piogge.