Mercato Napoli, l’idolo dei tifosi più vicino all’addio a gennaio: c’è il club di Serie A (Di martedì 8 ottobre 2024) Uno dei beniamini dei tifosi del Napoli potrebbe lasciare la squadra partenopea nella prossima sessione di Mercato di riparazione, a gennaio: per lui c’è il club di Serie A. Archiviato il secondo ciclo stagione di partite, con un primo posto in classifica, in solitaria, in Serie A, il Napoli può guardare con maggiore entusiasmo al presente e, magari, anche al futuro. Sembrano lontane le delusioni della scorsa stagione, con un Napoli che chiudeva al decimo posto in campionato appena qualche mese fa. Un gruppo, quello azzurro, ricostruito in poco tempo da Antonio Conte, che ha avuto il merito, fino a ora, di rilanciare molti singoli. Tra i calciatori apparsi più pimpanti in queste prime uscite stagionali, malgrado il minutaggio non elevatissimo concessogli per evidenti motivi, c’è sicuramente Giovanni Simeone. Spazionapoli.it - Mercato Napoli, l’idolo dei tifosi più vicino all’addio a gennaio: c’è il club di Serie A Leggi tutta la notizia su Spazionapoli.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Uno dei beniamini deidelpotrebbe lasciare la squadra partenopea nella prossima sessione didi riparazione, a: per lui c’è ildiA. Archiviato il secondo ciclo stagione di partite, con un primo posto in classifica, in solitaria, inA, ilpuò guardare con maggiore entusiasmo al presente e, magari, anche al futuro. Sembrano lontane le delusioni della scorsa stagione, con unche chiudeva al decimo posto in campionato appena qualche mese fa. Un gruppo, quello azzurro, ricostruito in poco tempo da Antonio Conte, che ha avuto il merito, fino a ora, di rilanciare molti singoli. Tra i calciatori apparsi più pimpanti in queste prime uscite stagionali, malgrado il minutaggio non elevatissimo concessogli per evidenti motivi, c’è sicuramente Giovanni Simeone.

