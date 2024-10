Ilgiornaleditalia.it - Manovra, Giorgetti si “vendica” del superbonus e annuncia tasse più alte: “Rendite del catasto aumenteranno per chi lo ha usato"

Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it

(Di martedì 8 ottobre 2024)fiscale 2025: il Ministro dell’Economia Giancarloha detto oggi in Commissione Bilancio di Camera e Senato, riunite per la discussione del Piano Strutturale di Bilancio (Psb), che ci saranno "fondi per sanità e rinnovo contratti". Il titolare del Mef ha anche ammesso che, viste le