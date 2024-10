Oasport.it - Luca Giaimi: “Il contratto di 6 anni con la UAE mi responsabilizza. Sogno il Mondiale su pista e strada”

Leggi tutta la notizia su Oasport.it

(Di martedì 8 ottobre 2024) Abbiamo raggiunto telefonicamente, portacolori della UAE Emirates GenZ, formazione di sviluppo dell’emiratina di Tadej Pogacar, con la qualeha undi sei(due con la formazione devo e quattro nel World Tour); una situazione più unica che rara. Dopo due stagioni al Team Giorgi, in cui il ligure classe 2005 si è messo ben in mostra tra, ne abbiamo approfittato per stilare un bilancio di questa prima stagione tra gli Under23, dove ha avuto la possibilità di fare esperienza anche con i grandi; a tal propositocorrerà il Gran Piemonte in programma giovedì con la UAE Team Emirates.