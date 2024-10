Legge di Bilancio, nuove tasse in arrivo? Il “peso” della politica e dell’inflazione (Di martedì 8 ottobre 2024) La prossima approvazione della Legge di Bilancio scuote gli italiani che rischiano di dover sostenere nuove tasse in arrivo. Entro il 31 dicembre si approva questa scrittura che si presenta con tante novità e anche il rischio di veder aumentare le spese. nuove tasse in arrivo dopo la Legge di Bilancio? (ANSA FOTO) – Notizie.comDare oggi un’idea concreta di cosa accadrà tra poco più di due mesi è davvero molto complesso, ma nonostante questo sono diversi gli aspetti che si intuiscono da questi giorni di grande fermento attorno all’economia del nostro paese. L’obiettivo di rendere stabile il taglio del cuneo fiscale rappresenta di fatto un rischio per quanto riguarda la sostenibilità del sistema pensionistico e va a cozzare con l’idea di alzare le pensioni minime per dare sospiro alle fasce più in difficoltà. Notizie.com - Legge di Bilancio, nuove tasse in arrivo? Il “peso” della politica e dell’inflazione Leggi tutta la notizia su Notizie.com (Di martedì 8 ottobre 2024) La prossima approvazionediscuote gli italiani che rischiano di dover sostenerein. Entro il 31 dicembre si approva questa scrittura che si presenta con tante novità e anche il rischio di veder aumentare le spese.indopo ladi? (ANSA FOTO) – Notizie.comDare oggi un’idea concreta di cosa accadrà tra poco più di due mesi è davvero molto complesso, ma nonostante questo sono diversi gli aspetti che si intuiscono da questi giorni di grande fermento attorno all’economia del nostro paese. L’obiettivo di rendere stabile il taglio del cuneo fiscale rappresenta di fatto un rischio per quanto riguarda la sostenibilità del sistema pensionistico e va a cozzare con l’idea di alzare le pensioni minime per dare sospiro alle fasce più in difficoltà.

Tensione e voti in bilancio : Il parlamento in seduta comune per eleggere un giudice della Corte Costituzionale - La mossa della Meloni viene definita da molti come “un blitz inaccettabile”, una forzatura sulle regole democratiche e sull’indipendenza delle istituzioni. Con una maggioranza che cerca disperatamente di compattarsi e un’opposizione che fatica a trovare un fronte comune, la partita per la ... (Puntomagazine.it)

Legge di bilancio. Bordignon - Forum delle Associazioni Familiari : “Necessarie politiche nataliste a supporto delle famiglie” - Mentre si accavallano richieste e proposte di parte chiediamo al Governo di dare un se . “Le prossime ore rappresentano un momento molto importante riguardo il dibattito sulla legge di bilancio, per definire il futuro immediato, cioè il 2025, e al contempo quello dei prossimi anni per il nostro ... (Ilgiornaleditalia.it)

Cgil - da legge bilancio tagli sanità - scuola e previdenza - "La prossima legge di bilancio inaugurerà una lunga stagione di rigore e tagli alla sanità, a istruzione e ricerca, alla previdenza, ai contratti collettivi nazionali di lavoro pubblici, agli enti locali, agli investimenti". Così la Cgil, dopo l'Assemblea generale, avvertendo che "tutto ciò non è ... (Quotidiano.net)