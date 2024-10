Superguidatv.it - Le Volta Pagina si ritirano da Reazione a Catena: le campionesse lasciano, perchè? Il motivo

(Di martedì 8 ottobre 2024) Un colpo di scena ha scosso il game show: leindiscusse di questa edizione 2024, hanno deciso di ritirarsi. Il trio, composto da Rosa, Anna Laura e Antonella, ha partecipato a 31 puntate, vincendo per 15 volte e accumulando un montepremi di oltre 300 mila euro. Lesidanon ci sono più? Ildella scelta Le, provenienti da Reggio Emilia, hanno conquistato il pubblico grazie alla loro affiatata collaborazione e alla meticolosa preparazione. Nonostante il loro grande successo, la decisione di abbandonare il programma sembra legata a motivi personali e lavorativi, non potendo più assentarsi dal lavoro per partecipare alle registrazioni a Roma.