La storia di Souleymane: la recensione del flilm di Boris Lojkine premiato a Cannes (Di martedì 8 ottobre 2024) Vincitore di due premi a Cannes nella sezione Un certain regard, La storia di Souleymane racconta di un ragazza della Guinea che fa il rider e prepara il decisivo colloquio per ottenere l'asilo in Francia. Un intenso dramma con la tensione di un thriller di qualità . La recensione di Mauro Donzelli. Comingsoon.it - La storia di Souleymane: la recensione del flilm di Boris Lojkine premiato a Cannes Leggi tutta la notizia su Comingsoon.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Vincitore di due premi anella sezione Un certain regard, Ladiracconta di un ragazza della Guinea che fa il rider e prepara il decisivo colloquio per ottenere l'asilo in Francia. Un intenso dramma con la tensione di un thriller di qualità . Ladi Mauro Donzelli.

La storia di Souleymane - un rider e la sua odissea - Introduce la proiezione allo Spazio Alfieri la presentazione del progetto Casa Rider, che sarà gestita da Cgil in partenariato con L’Altrodiritto, Cat, Oxfam, Nosotras, attive nella tutela delle persone con background migratorio. “Sarà non solo uno spazio fisico di riposo e ristoro ma anche di... (Firenzetoday.it)

La storia di Souleymane - recensione : ritmo e sostanza per un film profondamente attuale - La storia di Souleymane, presentato nella sezione Un Certain Regard di Cannes 2024, tra l'altro si aggancia ad una nuova narrativa europea (oggi certo più vivida rispetto alla sempre più sbiadita narrativa statunitense), che non rinuncia alla "spettacolarità " …. Boris Lojkine ci porta in una ... (Movieplayer.it)