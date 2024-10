Linkiesta.it - La sinizzazione forzata del Tibet, della sua anima, e del prossimo Dalai Lama

(Di martedì 8 ottobre 2024) La Repubblica Popolare Cinese, dopo avere occupato militarmente ilnel 1950, ha promosso un radicale processo di «» delle areeane occupate per sradicare e cancellare storia, identità, cultura, lingua e religionepopolazioneana. Nella «neo-lingua» di Pechino, ilè letteralmente scomparso per essere sostituito dal termine «Xizang» con un’ampia campagna di ridisegno semantico che ha coinvolto testi scolastici, carte geografiche, indicazioni stradali. Si tratta di un radicale processo di riscritturastoria che vuole negare il fatto che ilda molti secoli sia un paese con tutte le caratteristiche di uno stato indipendente: un governo stabile capace di amministrare il paese, una documentata rete di relazioni diplomatiche con le nazioni vicine, come Cina e India, oltre a esercito, moneta e sistema postale propri.