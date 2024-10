Italgas raddoppia | 156 miliardi di investimenti

Italgas raddoppia: 15,6 miliardi di investimenti (Di martedì 8 ottobre 2024) A due giorni dall’acquisizione di 2i Rete Gas l’ad di Italgas, Paolo Gallo, rilancia con un Piano Strategico che "passerà alla storia". Sul piatto 15,6 miliardi di investimenti complessivi, in crescita del 92%, a seguito anche dell’operazione da 5,3 miliardi annunciata lo scorso 5 ottobre, destinata a generare 200 milioni in sinergie da efficienze, riduzione dei costi e intelligenza artificiale. Previsti poi 80 milioni di euro di ricavi da investimenti in digitalizzazione sulla rete di 2i Rete Gas. Numeri che, secondo Italgas, assicureranno una crescita media annua dell’utile e del margine operativo lordo del 13% per l’intero piano, con la conferma della redistribuzione del 65% dell’utile e un rialzo del 5% fino al 2026 dell’ultima cedola pagata. Grazie all’apporto di 2i Rete Gas e alla greca Enaon, Italgas diventa un colosso europeo con oltre 6. Quotidiano.net - Italgas raddoppia: 15,6 miliardi di investimenti Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di martedì 8 ottobre 2024) A due giorni dall’acquisizione di 2i Rete Gas l’ad di, Paolo Gallo, rilancia con un Piano Strategico che "passerà alla storia". Sul piatto 15,6dicomplessivi, in crescita del 92%, a seguito anche dell’operazione da 5,3annunciata lo scorso 5 ottobre, destinata a generare 200 milioni in sinergie da efficienze, riduzione dei costi e intelligenza artificiale. Previsti poi 80 milioni di euro di ricavi dain digitalizzazione sulla rete di 2i Rete Gas. Numeri che, secondo, assicureranno una crescita media annua dell’utile e del margine operativo lordo del 13% per l’intero piano, con la conferma della redistribuzione del 65% dell’utile e un rialzo del 5% fino al 2026 dell’ultima cedola pagata. Grazie all’apporto di 2i Rete Gas e alla greca Enaon,diventa un colosso europeo con oltre 6.

