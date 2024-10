Quifinanza.it - Israele, via all’operazione terrestre nel sud del Libano: cosa succede ora

Leggi tutta la notizia su Quifinanza.it

(Di martedì 8 ottobre 2024) L’aveva annunciato e l’ha fatto: l’esercito diè penetrato nel sud del. Lo ribadiamo: l’intento non è invadere e occupare il Paese confinante, come invece è avvenuto per la Striscia di Gaza. L’obiettivo primario di Tel Aviv è spezzare il contenimento della Mezzaluna sciita, cioè della rete di milizie sciite supportate dall’Iran. Per riuscirci, le Idf israeliane hanno avviato l’ormai celebre operazione“limitata, localizzata e mirata” contro Hezbollah nella parte occidentale delmeridionale. Rinnovando i timori per un’escalation del conflitto, che però nessuno degli schieramenti ancora vuole perseguire. Le Forze israeliane allargano il fronte delDopo aver predisposto una “zona morta” di circa cinque chilometri al di là della frontiera, per disinnescare i primi sistemi di lancio di missili di Hezbollah, lo Stato ebraico è passata all’incursione.