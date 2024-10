Incidente mortale: ciclista travolto e ucciso a Ferrara (Di martedì 8 ottobre 2024) Ferrara, 8 ottobre 2024 - Tragedia in strada oggi a Ferrara: questa mattina, poco dopo le 7, un ciclista è stato travolto da un’auto mentre percorreva via Pomposa. Molto probabilmente l’uomo stava recandosi nel posto di lavoro. L'impatto è stato violentissimo e per l'uomo non c'e' stato nulla da fare. Sul posto le auto mediche e le forze dell'ordine. Si indaga sulla dinamica dell'Incidente. Notizia in aggiornamento Ilrestodelcarlino.it - Incidente mortale: ciclista travolto e ucciso a Ferrara Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di martedì 8 ottobre 2024), 8 ottobre 2024 - Tragedia in strada oggi a: questa mattina, poco dopo le 7, unè statoda un’auto mentre percorreva via Pomposa. Molto probabilmente l’uomo stava recandosi nel posto di lavoro. L'impatto è stato violentissimo e per l'uomo non c'e' stato nulla da fare. Sul posto le auto mediche e le forze dell'ordine. Si indaga sulla dinamica dell'. Notizia in aggiornamento

