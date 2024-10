Ilgiorno.it - Improvvisare e scrivere. Corsi per tutti

(Di martedì 8 ottobre 2024) Premessa: l’impressione generale è che chi voglia fare questo mestiere tenda spesso a laurearsi all’università della vita. Con tutta la retorica del caso. Ma forse prima di buttarsi nelle fauci di spettatori e microfoni aperti, vale la pena avere qualche strumento in più. Anche perché il percorso è complesso, competitivo, e ci si ritrova molto presto senza paracadute. In ogni caso l’interesse per la stand-up sta alimentando in questi anni una crescente richiesta dispecifici. E Milano ha risposto. Figurarsi. Con proposte didattiche focalizzate sul comico, l’improvvisazione, la scrittura creativa. Si può partire dall’Accademia del Comico. Fondata a Torino nel 1999, ha piano piano aperto sedi in diverse città. Molto eclettica dal punto di vista del metodo, fra le opzioni include l’online.