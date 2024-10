Terzotemponapoli.com - Il Napoli e la corsa scudetto: le considerazioni di Fabrizio Biasin

Leggi tutta la notizia su Terzotemponapoli.com

(Di martedì 8 ottobre 2024) Su Radio CRC, radio ufficiale del, è intervenuto anche il giornalista. Di seguito le sue dichiarazioni rilasciate nella trasmissione ‘A Pranzo con Chiariello’. “Previsioni per questo campionato? Troppe sentenze. Fino a qualche giorno fa si parlava della super Juventus di Thiago Motta. Adesso, invece, ci sono due squadre in testa alla classifica,e Inter che sembrano destinate alla vittoria dello. È ancora troppo presto per fare previsioni, il campionato è lungo”. Un tecnico sergente e motivatore sulla panchina del“C’è un dato chiaro: ilha già la mentalità del suo allenatore. Ci sono tante possibilità che gli azzurri non perdano punti in modo stupido, come l’anno scorso. Conte ha saputo incidere sui giocatori. Dall’altra parte, invece, c’è una Inter che ha problemi in fase difensiva ma non si è smarrita.