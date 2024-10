Il MAX3MIN Very Short Silm Festival sfida la concezione di brevità (Di martedì 8 ottobre 2024) Viviamo in una società che va sempre più veloce, in un mondo dove siamo avvezzi a stimolazioni rapidissime, dove siamo abituati a volere tutto e subito. La nostra soglia dell’attenzione è ormai ridotta all’osso, perché ogni cosa è riprodotta a doppia velocità. Questo, però, sembrerebbe non valere per la produzione audiovisiva degli ultimi tempi. Laddove le nostre esistenze sono fagocitate dall’ossessione per la frenesia, la settima arte adagia i suoi ritmi ai canoni dilatati imposti dalla serialità televisiva. Oggi, vediamo film sempre più lunghi (come anche all’ultima edizione della Mostra del cinema di Venezia), anzi – il più delle volte, inutilmente – lunghissimi. Perché i prototipi del racconto allungato sono ormai penetrati del tutto all’interno del modo di concepire un’opera cinematografica, a tal punto da spingere pure i grandi autori ad abbracciare narrazioni mastodontiche. Screenworld.it - Il MAX3MIN Very Short Silm Festival sfida la concezione di brevità Leggi tutta la notizia su Screenworld.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Viviamo in una società che va sempre più veloce, in un mondo dove siamo avvezzi a stimolazioni rapidissime, dove siamo abituati a volere tutto e subito. La nostra soglia dell’attenzione è ormai ridotta all’osso, perché ogni cosa è riprodotta a doppia velocità. Questo, però, sembrerebbe non valere per la produzione audiovisiva degli ultimi tempi. Laddove le nostre esistenze sono fagocitate dall’ossessione per la frenesia, la settima arte adagia i suoi ritmi ai canoni dilatati imposti dalla serialità televisiva. Oggi, vediamo film sempre più lunghi (come anche all’ultima edizione della Mostra del cinema di Venezia), anzi – il più delle volte, inutilmente – lunghissimi. Perché i prototipi del racconto allungato sono ormai penetrati del tutto all’interno del modo di concepire un’opera cinematografica, a tal punto da spingere pure i grandi autori ad abbracciare narrazioni mastodontiche.

