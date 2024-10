Amica.it - Il cappotto burro di Katie Holmes, alternativa cool ai colori scuri

(Di martedì 8 ottobre 2024)non sbaglia un colpo in fatto di stile e si conferma ogni volta fonte inesauribile di tendenze. Di recente è stata avvistata in giro per la Grande Mela con un. L’ex moglie di Tom Cruise ha scelto unmonopetto in lana di Banana Republic, caratterizzato da un’ampia vestibilità.lo ha indossato sopra una maglia dolcevita abbinandolo a jeans a gamba dritta e vita alta. Entrambi dello stesso brand del capospalla. Per quanto riguarda gli accessori, l’attrice ha scelto un paio di mocassini in pelle di Yuni Buffa. Per chi cerca un’chic ai solitiinvernali, la tonalitàsi afferma come la tendenza più versatile del momento. Perfetta da mattina a sera.