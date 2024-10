Isaechia.it - Grande Fratello, Lorenzo Spolverato durante la pubblicità sbrocca contro Helena e Shaila: “Calmati un ca**o!”

(Di martedì 8 ottobre 2024)la settima puntata del, andata in onda ieri sera su Canale 5, il quadrilatero che vedeva coinvoltiPrestes,, Javier Martinez eGatta si è dissolto definitivamente, o almeno così sembra., infatti, ha messo un punto alla conoscenza con il pallavolista, spiegando di non sentirsi abbastanza coinvolta da lui e di ricercare un uomo con carattere (clicca QUI per leggere). Allo stesso tempo, la ballerina ha spiegato di non fidarsi di, reo di essersi gettato troppo in fretta tra le braccia di. La modella dal canto suo si è detta molto delusa dal comportamento del modello e lo ha accusato di aver sempre giocato con lei.