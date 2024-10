Grande Fratello 2024, un commento sull’alcool scatena il caos: una concorrente si ferisce (Di martedì 8 ottobre 2024) Una nuova polemica ha acceso la Casa del Grande Fratello, con un violento litigio tra Yulia Naomi Bruschi ed Eleonora Cecere che ha sconvolto i concorrenti. Le telecamere hanno parzialmente censurato l’accaduto, ma i dettagli sono emersi grazie a Jessica Morlacchi, che ha spiegato come tutto sia nato da un commento di Yulia sull’abuso di alcol. Eleonora non ha preso bene le parole, accusando la coinquilina di interferire nella sua vita. Questo scontro ha avuto un epilogo inaspettato, con Eleonora che si è ferita durante la lite. Ecco tutto quello che è successo dietro le quinte. Grande Fratello 2024: un commento sull’alcol scatena il caos La tensione tra Yulia Naomi Bruschi ed Eleonora Cecere è esplosa a causa di un commento di Yulia. Anticipazionitv.it - Grande Fratello 2024, un commento sull’alcool scatena il caos: una concorrente si ferisce Leggi tutta la notizia su Anticipazionitv.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Una nuova polemica ha acceso la Casa del, con un violento litigio tra Yulia Naomi Bruschi ed Eleonora Cecere che ha sconvolto i concorrenti. Le telecamere hanno parzialmente censurato l’accaduto, ma i dettagli sono emersi grazie a Jessica Morlacchi, che ha spiegato come tutto sia nato da undi Yulia sull’abuso di alcol. Eleonora non ha preso bene le parole, accusando la coinquilina di interferire nella sua vita. Questo scontro ha avuto un epilogo inaspettato, con Eleonora che si è ferita durante la lite. Ecco tutto quello che è successo dietro le quinte.: unsull’alcolilLa tensione tra Yulia Naomi Bruschi ed Eleonora Cecere è esplosa a causa di undi Yulia.

