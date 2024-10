Giovanili. Pari della Primavera guidata da Ledesma (Di martedì 8 ottobre 2024) Nell’ultimo fine settimana, che ha visto alcune formazioni nazionali del vivaio del Picchio costrette a rispettare un turno di riposo, sono state la Primavera e l’under 16 a scendere in campo. I primi dopo aver ritrovato la guida tecnica di Ledesma hanno impattato 1-1 contro il Bari. Bianconeri in svantaggio nella parte iniziale dell’incontro, ma la reazione allo schiaffo incassato non si è fatta attendere. La risposta dell’Ascoli c’è stata con Gorica, al suo secondo gol stagionale. Trasferta felice invece per gli under 16 allenati da Monaco. I suoi ragazzi a Torre del Greco sono riusciti a battere la Turris per 2-1. Il match è stato deciso dalla doppietta messa a segno da Conestà. Sport.quotidiano.net - Giovanili. Pari della Primavera guidata da Ledesma Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di martedì 8 ottobre 2024) Nell’ultimo fine settimana, che ha visto alcune formazioni nazionali del vivaio del Picchio costrette a rispettare un turno di riposo, sono state lae l’under 16 a scendere in campo. I primi dopo aver ritrovato la guida tecnica dihanno impattato 1-1 contro il Bari. Bianconeri in svantaggio nella parte iniziale dell’incontro, ma la reazione allo schiaffo incassato non si è fatta attendere. La risposta dell’Ascoli c’è stata con Gorica, al suo secondo gol stagionale. Trasferta felice invece per gli under 16 allenati da Monaco. I suoi ragazzi a Torre del Greco sono riusciti a battere la Turris per 2-1. Il match è stato deciso dalla doppietta messa a segno da Conestà.

Serie C Girone B: la Torres vuole restare in alto battendo in casa anche l’Arezzo - Domani alle 15 al Vanni Sanna arriva l’Arezzo. Che il tecnico della Torres Greco, alla vigilia del match (valido per l’ottava giornata del Girone B della Serie C) presenta così: “Ci attende una partit ... (calciocasteddu.it)

Ascoli Calcio, la Primavera pareggia 1-1 in rimonta a Bari. Secondo gol stagionale per Gorica - Ascoli Calcio, la Primavera pareggia 1-1 in rimonta a Bari. Secondo gol stagionale per Gorica - picenotime.it - IT ... (picenotime.it)

Ascoli, notte movimentata in città: striscioni contro il presidente Neri e il Dg Verdone - Non si placano le polemiche in casa Ascoli, con la squadra che naviga adesso in acque un po' movimentate dopo aver conquistato un solo punto nelle. (tuttomercatoweb.com)