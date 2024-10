Lanazione.it - Giornata mondiale della salute mentale, al San Donato un convegno aperto a cittadini e operatori sanitari

(Di martedì 8 ottobre 2024) Arezzo, 8 ottobre 2024 – Unal mattino organizzato in collaborazione con l’Azienda Usl Toscana Sud Est e uno spettacolo teatrale nel pomeriggio. Sono le iniziative messe in campo per la, che si celebra giovedì 10 ottobre, dall’Associazione Vivere Insieme di Arezzo. Il programmamattina prevede unnell’Auditorium dell’Ospedale Sanalla cittadinanza e che è stato accreditato dalla Asl Toscana Sud Est come evento formativo per gli. Un momento per ricordare l’inizio, 50 anni fa, del servizio dinell’area aretina. Dopo il salutoautorità alle 8,45, l’incontro prosegue con “Storia dell’UFSMA di Arezzo dal 1974 ad oggi” su cui intervengono il dr. Giampiero Cesari già responsabile del servizio e il dr.