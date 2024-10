Ilgiorno.it - Giorgio Montanini, il precursore : "Siamo artisti, non intrattenitori"

(Di martedì 8 ottobre 2024) Re. Qualcuno lo chiama così. E non certo per una questione di ego ipertrofico. È stato lui a importare il genere in Italia, a viverlo sulla propria pelle, a guadagnarsi il ruolo di punto di riferimento per la stand-up nostrana a furia di talento, vizi, ferocia. Oltre a una buona dose di litigi e di rotture: da RaiDue a Rete4, passando perfino per le Iene. Una vita a gomiti alti per. Poi lo stop improvviso: 45 giorni di coma per una polmonite virale. Al ritorno ha smesso con il bicchiere e si è messo a fare ginnastica. Tornando poi sul palco con “C’è sempre qualcosa da bere“. Autobiografico. Che la vita è misteriosa. Ma a volte lancia segnali molto precisi. Lui comunque rimane Re. Feroce. Anche in tuta., intanto come sta? "Benissimo. È stato brutto un anno fa, ho perso 50kg. Ero però arrivato a pesarne 150, quindi bene.