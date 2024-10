GF, Jessica contro Giglio (VIDEO): “Lasciarti il letto libero per un’altra donna, no. Quando vuoi ti prendi le pal*e in mano e mi dici…” (Di martedì 8 ottobre 2024) Oggi pomeriggio nella casa del Grande Fratello c’è stata un conversazione tra Jessica, Giglio e Maria Vittoria con quest’ultima che ha mettere un pò di pepe e rivolgendosi alla cantante romana ha esclamato: “Sai che ha detto Giglio, mi sono tagliata. “Avrei voluto la faccia di Jessica mentre vedeva quei VIDEO“. Jessica a quel punto L'articolo GF, Jessica contro Giglio (VIDEO): “Lasciarti il letto libero per un’altra donna, no. Quando vuoi ti prendi le pal*e in mano e mi dici” proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: GF, Lorenzo invita Giglio di provarci con Jessica (VIDEO): “Lei è forte qua, puoi fare un bel percorso. Non te ne deve” GF, Yulia punge Jessica: “Spiace che un ragazzo di 24 anni non possa viversi la sua esperienza. Leggi tutta la notizia su .com (Di martedì 8 ottobre 2024) Oggi pomeriggio nella casa del Grande Fratello c’è stata un conversazione trae Maria Vittoria con quest’ultima che ha mettere un pò di pepe e rivolgendosi alla cantante romana ha esclamato: “Sai che ha detto, mi sono tagliata. “Avrei voluto la faccia dimentre vedeva quei“.a quel punto L'articolo GF,): “ilper, no.tileine mi dici” proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: GF, Lorenzo invitadi provarci con): “Lei è forte qua, puoi fare un bel percorso. Non te ne deve” GF, Yulia punge: “Spiace che un ragazzo di 24 anni non possa viversi la sua esperienza.

A Jessica viene mostrato un video di Yulia e Giglio insieme - Grande Fratello, Alfonso Signorini chiama Jessica per mostrarle un video di Yulia e Giglio insieme nella Casa L'articolo A Jessica viene mostrato un video di Yulia e Giglio insieme proviene da Novella 2000. . (Novella2000.it)

Grande Fratello - Yulia - Giglio ed un retroscena : la scoperta in diretta. Irrompe Jessica - Yulia confessa: “E’ un bellissimo ragazzo mi piace proprio tanto come persona, mi trovo bene, abbiamo avuto modo di parlare della mia storia, è una persona che sa ascoltare. Il concorrente e Yulia inaspettatamente si sono avvicinati sempre di più e dunque in diretta Jessica si ritrova a visionare ... (361magazine.com)

Yulia Bruschi e Luca Giglioli sempre più vicini al GF : la reazione di Jessica Morlacchi - Continua a leggere . Nonostante la ragazza sia fidanzata e abbia detto di volere solo un'amicizia con il parrucchiere emiliano, nelle ultime ore si è lasciata andare a uno scambio di effusioni presto diventato virale sul web. Il rapporto tra Yulia Burschi e Luca Giglioli (noto come Giglio) si fa ... (Fanpage.it)