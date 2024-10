Genova, il maltempo provoca allagamenti e frane sulle strade principali, il Comune chiude tutte le scuole (Di martedì 8 ottobre 2024) Il maltempo si fa sentire a Genova, in allerta arancione dalle 22 di lunedì sera. Nella notte il fronte della perturbazione ha fatto registrare un primo picco, con intense precipitazioni in tutta la città. Non sono mancatii primi problemi con l’esondazione del rio Fegino, in Val Polcevera, e diversi Ilgiornaleditalia.it - Genova, il maltempo provoca allagamenti e frane sulle strade principali, il Comune chiude tutte le scuole Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Ilsi fa sentire a, in allerta arancione dalle 22 di lunedì sera. Nella notte il fronte della perturbazione ha fatto registrare un primo picco, con intense precipitazioni in tutta la città. Non sono mancatii primi problemi con l’esondazione del rio Fegino, in Val Polcevera, e diversi

Maltempo sull'Italia - allerta rossa in Liguria : allagamenti e frane - scuole chiuse a Genova - Allerta gialla in provincia di Imperia. Le piogge che hanno interessato i bacini dell'Orba e dello Stura hanno portato a repentini innalzamenti nelle sezioni strumentate in cui stanno transitando i colmi di piena. Sull'Orba il livello idrometrico ha raggiunto la prima soglia di guardia. I fenomeni ... (Liberoquotidiano.it)

Maltempo in Liguria - allagamenti a Genova. Allerta rossa in Lombardia - Il rio Fegino è esondato in alcuni punti. A Campo ligure sono caduti 82,4 mm di pioggia in un’ora, a Pontedecimo 66, a Rossiglione 57, con raffiche di vento (scirocco) che sfiorano i 100 km orari. Esondato rio a Genova, molti allagamenti Allagamenti in provincia di Genova durante la notte, in ... (Lapresse.it)

Scuole chiuse per il maltempo a Genova e Bergamo - attesa per l’arrivo dell’uragano Kirk - Allerta rossa invece per il rischio idrogeologico in entrambe le regioni, mentre rimane arancione in Friuli Venezia Giulia, Veneto, Liguria, Emilia-Romagna e Toscana. Chiusi anche i dehors dei locali e le attività commerciali a rischio allagamento. In Liguria sono sotto osservazione speciale ... (Quifinanza.it)