Gambassi, ci pensa Francini: ora è secondo posto. Il Monterappoli cala il poker nel derby, Avane ko. Weekend da dimenticare per le squadre locali impegnate in Prima e Seconda Categoria. Le uniche a sorridere sono Gambassi e Monterappoli. I primi grazie a una rete nella ripresa del subentrato Francini hanno espugnato 1-0 il campo dell'Audace Legnaia. Tre punti che dopo 4 giornate valgono il secondo posto solitario del girone E di Prima Categoria a -2 dalla vetta. Una doppietta di Koceku e i gol di Fontanelli e Jacopo Bruno firmano invece il poker del Monterappoli nel derby tutto empolese contro l'Avane. I neroverdi sono ora quarti con 7 punti nel girone F di Seconda Categoria con il Doccia, che è passato 3-2 in casa del Santa Maria. Ai gialloblu non sono bastate le reti di Carraro e Tofani. Nel gruppo G l'Aurora Montaione cade 4-1 a Castelfranco nella sfida al vertice con la capolista a punteggio pieno. Di Orlandini il gol della bandiera del team di Razzanelli, al primo ko stagionale.

