Flavio Insinna nuova vita su La7 | il suo successo è merito anche degli USA A cosa è ispirato Famiglie d’Italia

(Di martedì 8 ottobre 2024)fa scalpore su La7. Il debutto è fortunato: il gioco piace, ma ilUSA. Il retroscena sul format.arriva su La7 dopo una corte spietata di Cairo che prosegue da anni. Finalmente il Patron del Torino e di RCS è riuscito nell’intento di piazzare il suo colpo di tele-mercato. L’emittente, di cui è proprietario, aveva bisogno di un gioco perche competesse con Affari Tuoi e Chissà Chi è – versione restaurata de I Soliti Ignoti – la nota azienda televisiva ci aveva provato inizialmente con Lingo – Parole in Gioco, ma l’esperimento con la Balivo non ha dato i frutti sperati in termini di ascolti.foto Ansa -cityrumors.itCairo, però, non ha preso immediatamente un sostituto o sostituta. L’uomo d’affari ha preferito aspettare