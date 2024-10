Edoardo Prati, al via lo spettacolo Cantami d’amore, le date (Di martedì 8 ottobre 2024) Il giovane appassionato di studi classici Edoardo Prati debutta in teatro con lo spettacolo Cantami d’amore, ecco il calendario Edoardo Prati, classe 2004, è un giovane appassionato di studi classici che ha trovato sui social un modo innovativo e dinamico per condividere la sua passione. Dall’antica Grecia a Roma, fino ai grandi pensatori moderni, Edoardo offre ai suoi follower inediti spunti di riflessione collegando epoche diverse svelando l’inaspettata attualità del pensiero antico. Cantami d’amore è il suo primo spettacolo che intraprende un viaggio nella letteratura e nella musica, attraverso le parole che i grandi poeti hanno scelto nel tempo per cantare d’amore.Lo spettacolo mescola in maniera unica e delicata la visione delle cose di Edoardo alle pagine più belle della letteratura classica e della musica da Lucrezio a Battiato. .com - Edoardo Prati, al via lo spettacolo Cantami d’amore, le date Leggi tutta la notizia su .com (Di martedì 8 ottobre 2024) Il giovane appassionato di studi classicidebutta in teatro con lo, ecco il calendario, classe 2004, è un giovane appassionato di studi classici che ha trovato sui social un modo innovativo e dinamico per condividere la sua passione. Dall’antica Grecia a Roma, fino ai grandi pensatori moderni,offre ai suoi follower inediti spunti di riflessione collegando epoche diverse svelando l’inaspettata attualità del pensiero antico.è il suo primoche intraprende un viaggio nella letteratura e nella musica, attraverso le parole che i grandi poeti hanno scelto nel tempo per cantare.Lomescola in maniera unica e delicata la visione delle cose dialle pagine più belle della letteratura classica e della musica da Lucrezio a Battiato.

