Lanazione.it - Ecco lo scacchiere dei cavalieri. Dal “valzer“ resta fuori Melosso

Leggi tutta la notizia su Lanazione.it

(Di martedì 8 ottobre 2024) Si apre il ‘caso’ in casa Quintana. Mentre stanno andando al proprio posto tutti i tasselli deldelle selle quintanare, l’unico che sembra rimastoè proprio il cavaliere ascolano Lorenzo, prima al Badia e poi dato vicinissimo al Croce Bianca. L’ultima “bomba“ è che il Rione del priore Alfiero Pepponi, con il qualeè sotto contratto fino al 2025, avrebbe deciso di non svincolarlo almeno fino a settembre, mettendolo di fattodai giochi nella Sfida di giugno.spiegato lo stallo nell’annunciare un passaggio che, pur tra diversi malumori, era già dato per fatto. E ora il Croce Bianca deve correre ai ripari e trovare un piano B. Intanto è imminente l’ufficializzazione del ritorno di Pierluigi Chicchini al Pugilli, un matrimonio che era durato sette anni e con due vittorie conquistate ora sembra ricomporsi.