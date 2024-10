Don’t Forget The Lyrics: la cantante fa un’epica gaffe su Mahmood (Di martedì 8 ottobre 2024) Le gaffe sul canale Nove sono ormai di casa. E dopo il concorrente che ne ha fatta una da Amadeus a Chissà chi è, ieri sera ne è arrivata un’altra direttamente da Don’t Forget The Lyrics di Gabriele Corsi. Anche qua la storia è molto semplice: la concorrente Chiara è stata chiamata a “non dimenticare il testo” di Tuta Gold di Mahmood facendo un karaoke sul brano, ma già alla prima parola mancante è caduta in inganno ed ha sbagliato scambiando “FRA” per “FRO”. MI CHIAMAVI FRO’ Ieri a #DontForgetTheLyrics si stava per sfiorare l’incidente diplomatico con la comunità #LGBTQ. pic.twitter.com/CYai9jrcak — GigiGx (@GigiGx) October 8, 2024 La concorrente di Don’t Forget The Lyrics non è stata l’unica a fraintendere. A sua discolpa, “FRO”, lo avevano sentito in molti durante il Festival di Sanremo. Biccy.it - Don’t Forget The Lyrics: la cantante fa un’epica gaffe su Mahmood Leggi tutta la notizia su Biccy.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Lesul canale Nove sono ormai di casa. E dopo il concorrente che ne ha fatta una da Amadeus a Chissà chi è, ieri sera ne è arrivata un’altra direttamente daThedi Gabriele Corsi. Anche qua la storia è molto semplice: la concorrente Chiara è stata chiamata a “non dimenticare il testo” di Tuta Gold difacendo un karaoke sul brano, ma già alla prima parola mancante è caduta in inganno ed ha sbagliato scambiando “FRA” per “FRO”. MI CHIAMAVI FRO’ Ieri a #DontThesi stava per sfiorare l’incidente diplomatico con la comunità #LGBTQ. pic.twitter.com/CYai9jrcak — GigiGx (@GigiGx) October 8, 2024 La concorrente diThenon è stata l’unica a fraintendere. A sua discolpa, “FRO”, lo avevano sentito in molti durante il Festival di Sanremo.

Don’t Forget the Lyrics - una concorrente canta Mahmood ma fa una gaffe - A Don't Forget the Lyrics una concorrente canta Tuta Gold di Mahmood ma fa una gaffe epica che in breve diventa virale L'articolo Don’t Forget the Lyrics, una concorrente canta Mahmood ma fa una gaffe proviene da Novella 2000. . (Novella2000.it)

Don’t Forget the Lyrics debutta in preserale prima di Amadeus - . The post Don’t Forget the Lyrics debutta in preserale prima di Amadeus appeared first on Davide Maggio. In ogni puntata, tre concorrenti sceglieranno tra sei categorie, di cui tre con punteggio nascosto. Il compito della sesta edizione di Don’t Forget the Lyrics, al via oggi alle 19:30, sarà ... (Davidemaggio.it)