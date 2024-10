Diversi edifici a rischio crollo: chiuso il corso in pieno centro (Di martedì 8 ottobre 2024) Alcuni edifici del corso centrale sono a rischio crollo. La vicenda arriva da Giugliano dove sono state installate delle transenne per permettere il controllo di alcuni edifici ritenuti a rischio. Alcuni giorni fa i residenti hanno lamentato la presenza di importanti infiltrazioni d'acqua e crepe Napolitoday.it - Diversi edifici a rischio crollo: chiuso il corso in pieno centro Leggi tutta la notizia su Napolitoday.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Alcunidelcentrale sono a. La vicenda arriva da Giugliano dove sono state installate delle transenne per permettere il controllo di alcuniritenuti a. Alcuni giorni fa i residenti hanno lamentato la presenza di importanti infiltrazioni d'acqua e crepe

