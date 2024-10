Di nuovo un Maldini in nazionale, prima convocazione azzurra per Daniel: “Che orgoglio” (Di martedì 8 ottobre 2024) Sessantuno anni dopo nonno Cesare e a oltre 22 anni di distanza dall’ultima delle 126 presenze in azzurro di papà Paolo, in nazionale arriva Daniel Maldini Per la terza generazione la nazionale italiana avrà in squadra un Maldini. Daniel Maldini, figlio di Paolo e nipote di Cesare, è alla sua prima convocazione con la maglia Sbircialanotizia.it - Di nuovo un Maldini in nazionale, prima convocazione azzurra per Daniel: “Che orgoglio” Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Sessantuno anni dopo nonno Cesare e a oltre 22 anni di distanza dall’ultima delle 126 presenze in azzurro di papà Paolo, inarrivaPer la terza generazione laitaliana avrà in squadra un, figlio di Paolo e nipote di Cesare, è alla suacon la maglia

Di nuovo un Maldini in nazionale - prima convocazione azzurra per Daniel : "Che orgoglio" - Daniel Maldini, figlio di Paolo e nipote di Cesare, è alla sua prima convocazione con la maglia azzurra, in occasione della partita di Nations League contro il Belgio.

Nazionale - la prima volta di Daniel Maldini. “A chi ho detto no per essere qui” - Come hai visto la scelta di tuo fratello di ritirarsi?“La cosa importante è la sua felicità. Un giorno importante, emozionante per chi lo vive ma anche per i tifosi, gli appassionati e gli addetti ai lavori. Con Nesta ormai siamo insieme da un po’ e anche con lui mi trovo bene”. Questo è ... (Thesocialpost.it)

Calcio : Nazionale. Maldini "Aspettavo l'azzurro - un orgoglio esserci" - "Fa un certo effetto vedere le foto di papà e del nonno qui a Coverciano", dice l'attaccante del Monza FIRENZE - "Sono molto orgoglioso di essere qua. Spero di far vedere buone cose in allenamento". Lo ha detto l'esterno offensivo Danie . Le parole del mister nei miei confronti mi fanno molto ... (Ilgiornaleditalia.it)