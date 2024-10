Quotidiano.net - Dalla Cina con Can Xue (o dall’Australia): verso il nuovo Fosse

(Di martedì 8 ottobre 2024) Verrà annunciato giovedì 10 il Premio Nobel per la Letteratura 2024. Segretissima, per regolamento, la short list all’esame dei giurati, ma si sono scatenate come sempre voci e indiscrezioni ed è partito il toto-scommesse sui siti. Secondo le indicazioni dei bookmaker in pole position ci sono la scrittrice cinese Can Xue, pseudonimo di Deng Xiaohua, autrice di Dialoghi in cielo e del recente La strada di fango giallo, pubblicata in Italia da Utopia; lo scrittore australiano Gerald Murnane, poco conosciuto in Italia, autore del romanzo Le pianure (Safarà) e della raccolta di racconti Corpi idrici (La nave di Teseo), da poco uscita nel nostro paese, del quale il Nobel per la Letteratura 2023 Jonha parlato come di "una voce e un modo di vedere unici".