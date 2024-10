Da Lopez a Nancy Brilli: tutti gli eventi a teatro (Di martedì 8 ottobre 2024) Il successo della stagione di prosa dello scorso anno è stato un motivo di ulteriore impegno per l’assessorato alla cultura e l’Amat per mettere a punto una programmazione che riuscisse a riscuotere grandi consensi, come e più dello scorso anno. "Ci siamo impegnate molto e crediamo fortemente nelle proposte contenuta nella stagione di quest’anno" dicono l’assessore alla cultura, Elisa Torresi e la consigliera delegata, Gioia Di Ridolfo presentando il cartellone. "Riusciamo a coinvolgere le varie anime del teatro portando nomi conosciutissimi e compagnie del territorio" la chiosa del sindaco Massimiliano Ciarpella nel riconoscere il buon lavoro fatto. Ilrestodelcarlino.it - Da Lopez a Nancy Brilli: tutti gli eventi a teatro Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Il successo della stagione di prosa dello scorso anno è stato un motivo di ulteriore impegno per l’assessorato alla cultura e l’Amat per mettere a punto una programmazione che riuscisse a riscuotere grandi consensi, come e più dello scorso anno. "Ci siamo impegnate molto e crediamo fortemente nelle proposte contenuta nella stagione di quest’anno" dicono l’assessore alla cultura, Elisa Torresi e la consigliera delegata, Gioia Di Ridolfo presentando il cartellone. "Riusciamo a coinvolgere le varie anime delportando nomi conosciutissimi e compagnie del territorio" la chiosa del sindaco Massimiliano Ciarpella nel riconoscere il buon lavoro fatto.

